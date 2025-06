Inzaghi smentisce la favoletta | Credo che anche l’Inter pensasse che separarsi fosse la cosa giusta

In un mondo calcistico spesso intriso di voci e supposizioni, Simone Inzaghi si erge con eleganza e fermezza. Recentemente vittima di alcune chiacchiere infondate sulla sua posizione e le decisioni dell’Inter, l’allenatore ha deciso di rispondere con dignità e chiarezza. La sua reazione dimostra come, nel calcio come nella vita, il rispetto e la trasparenza siano valori fondamentali. Ecco perché oggi vogliamo raccontarvi la verità dietro le parole di Inzaghi, smentendo ogni favoletta e confermando il suo ruolo di protagonista autentico.

Ci viene da dire “povero Simone Inzaghi”. Lo stanno mettendo in mezzo e stanno provando a incastrarlo nel ruolo di cattivo, in modo da propinare ai tifosi la favoletta del traditore. Giustamente Inzaghi stanotte ha replicato. A modo suo, con garbo, ha replicato. Lo ha fatto nella conferenza alla vigilia della partita tra il suo Al Hilal e il Real Madrid. «Ho ascoltato di tutto, come spesso successo nei quattro anni all’Inter, ma se questo è il prezzo che devo pagare per i miei anni a Milano, sono felice di pagarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi smentisce la favoletta: «Credo che anche l’Inter pensasse che separarsi fosse la cosa giusta»

