Inzaghi | rivela Volevo solo l’Al Hilal sono uscito dalla comfort zone che avevo all’Inter Possiamo essere tra i migliori al Mondo l’obiettivo…

Simone Inzaghi si svela: dall’Inter all’Al Hilal, ha scelto di uscire dalla sua comfort zone per puntare a nuovi orizzonti. Con ambizione e coraggio, l’obiettivo è diventare tra i migliori al mondo, sfruttando anche le opportunità offerte dal mercato saudita. Un passo audace che potrebbe segnare il suo futuro e quello del calcio internazionale. E il viaggio è appena iniziato...

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Al Hilal ed ex Inter, sulla scelta di dire addio ai nerazzurri per trasferirsi in Arabia Saudita. Simone Inzaghi, allenatore dell’ Al Hilal ed ex Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio nel Mondiale per Club contro il Real Madrid. ADDIO ALL’ INTER – «Quest’anno ci sono anche i soldi per il mercato. A differenza degli ultimi quattro anni, in cui dovevi portare soldi o chiudere a zero, l’Inter quest’anno potrà contare su un budget di 40-50 milioni, più quello che arriverà dalle cessioni». OBIETTIVO – «Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove. 🔗 Leggi su Internews24.com