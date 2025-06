Inzaghi-Marotta botta e risposta | Anche l’Inter d’accordo ognuno sa cosa ha fatto

L'eterna sfida tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta si infiamma ancora una volta, rivelando tensioni e strategie mai del tutto nascoste. Dopo l’indiscrezione sulla decisione di Inzaghi di trasferirsi all’Al Hilal, presa prima della finale di Champions, i due protagonisti si sono scambiati battute roventi. Mentre il tecnico esordisce nel Mondiale per club, il mondo del calcio resta in attesa di chiarimenti e nuovi colpi di scena.

Botta e risposta tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta dopo la rivelazione che la scelta di andare all'Al Hilal era stata presa prima della finale Champions, poi persa 0-5 col Psg. Nella notte italiana, Simone Inzaghi ha replicato dagli Stati Uniti, dove stasera esordirà oggi sulla panchina dell'Al Hilal nel Mondiale per club contro il Real Madrid, alle polemiche per la rivelazione che la sua scelta di andare al club arabo era stata presa prima della finale Champions, poi persa 0-5 col Psg.

