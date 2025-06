Inzaghi Inter la rivelazione sull’addio | decisione già presa settimane prima della finale

Un'inaspettata rivelazione scuote il mondo del calcio: Simone Inzaghi aveva già deciso di lasciare l’Inter settimane prima della finale di Champions League contro il PSG. La sua separazione dal club nerazzurro non è un semplice epilogo, ma il risultato di un’intesa segreta con l’Al-Hilal, annunciata dall’amministratore delegato della squadra araba. Una decisione che cambia le carte in tavola e apre nuovi scenari per il futuro dell’allenatore e della squadra milanese.

La rivelazione sulla fine del rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter: il tecnico aveva raggiunto un accordo con l’Al-Hilal settimane prima della finale Il destino di Simone Inzaghi e dell’Inter sembra essersi separato ben prima dell’amara sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG. A confermarlo è Esteve Calzada, CEO dell’Al Hilal, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inzaghi Inter, la rivelazione sull’addio: decisione già presa settimane prima della finale

