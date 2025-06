Inzaghi Inter clamoroso retroscena sull’Al-Hilal | ecco la vera data dei primi contatti! E lo spogliatoio…

Un retroscena sorprendente scuote il mondo del calcio: secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Simone Inzaghi e l’Al-Hilal sarebbe stato già concluso prima dell’annuncio ufficiale del 3 giugno. Un passo nascosto che apre nuovi scenari sul futuro dell’ex tecnico nerazzurro e sui retroscena dello spogliatoio interista. Cosa c’è dietro questa clamorosa svolta? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata e ricca di colpi di scena.

Inzaghi Inter, spunta un retroscena con l'Al-Hilal che fa discutere, ecco la vera data dei primi contatti, mentre lo spogliatoio nerazzurro.. L'accordo tra Simone Inzaghi e l' Al-Hilal fa ancora discutere. Secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'intesa tra il tecnico ex Inter e il club saudita sarebbe stata definita ben prima dell'annuncio ufficiale del 3 giugno. Le due parti, in realtà, si sarebbero mosse sottotraccia per settimane, con contatti avviati già a metà aprile, in piena stagione e a ridosso dei match più delicati del calendario nerazzurro. Il retroscena più significativo riguarda la vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona: proprio in quei giorni, alcuni dirigenti dell'Al-Hilal – incluso Esteve Calzada – erano presenti a Milano.