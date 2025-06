Inzaghi Inter addio come Mourinho al Real? Ecco la differenza il portoghese non parlò di…

L'addio di Inzaghi all'Inter, diretto verso l'Arabia Saudita, ricorda il celebre addio di Mourinho al Real Madrid: entrambi segnano un momento di transizione, ma tra i due c’è una differenza fondamentale. Mentre il portoghese non ha mai parlato pubblicamente delle motivazioni del suo addio, Inzaghi si trova al centro di polemiche e speculazioni. Ecco come le differenze nel loro approccio e nelle comunicazioni definiscono il loro passaggio nel mondo del calcio.

Inzaghi Inter, un addio verso l’Arabia Saudita che ricorda quello di Mourinho al Real, ecco però la differenza con il portoghese che non parlò di.. Dopo le rivelazioni secondo cui l’accordo tra Simone Inzaghi e l’ Al-Hilal sarebbe stato definito ben prima della fine della stagione – e addirittura prima del ritorno di Champions contro il Barcellona – continuano le riflessioni sul modo in cui l’ex allenatore dell’ Inter ha gestito la sua uscita. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa era già stata raggiunta nei dettagli, ma pubblicamente Inzaghi ha continuato a parlare solo di “offerte ricevute”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, addio come Mourinho al Real? Ecco la differenza, il portoghese non parlò di…

In questa notizia si parla di: inzaghi - inter - addio - mourinho

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Inzaghi e l’addio all’#Inter: «Simone non ha fatto come Mourinho. E i giocatori…» Vai su X

I tifosi dell'Inter non hanno ancora perdonato Simone Inzaghi per aver detto addio alla squadra il giorno dopo la finale di Champions League, con una brutta sconfitta da digerire e delle ferite ancora aperte Ora però è stato proprio l'AD del club saudita a smasc Vai su Facebook

Inzaghi non è Mourinho. E la dirigenza non è senza colpe; Zenga: Sono ancora sotto shock per Psg-Inter. Addio Inzaghi? Me lo aspettavo. Chivu è un mix tra Guardiola e Mourinho; Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera.

Inzaghi non è Mourinho. E la dirigenza non è senza colpe - Germain, ma come è possibile che l'Inter non sia praticamente mai scesa in campo proprio nella partita dell'anno? Lo riporta msn.com

Inzaghi Inter, la rivelazione sull’addio: decisione già presa settimane prima della finale - La rivelazione sulla fine del rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter: il tecnico aveva raggiunto un accordo con l’Al- Da calcionews24.com