Inzaghi fa un figurone con il Real Madrid | come ha fatto a comunicare con i giocatori dell’Al Hilal

Simone Inzaghi conquista il suo esordio con l’Al-Hilal nel Mondiale per Club, sfiorando la vittoria contro il Real Madrid. La sua abilità nel comunicare con i giocatori, tra cui Koulibaly e Cancelo, si rivela fondamentale, anche attraverso le parole in italiano che hanno rafforzato il legame tra team e coach. Un esempio di come la passione e la determinazione possano superare le barriere linguistiche, portando entusiasmo e coesione in campo.

