Inzaghi esagerato | Non c' era altra squadra che avrei voluto allenare al di fuori dell' Al Hilal

Inzaghi, un vero fuoriclasse del calcio italiano, si apre come mai prima d’ora, rivelando come il suo cuore battesse solo per l’Al Hilal, al di fuori di qualsiasi altra squadra. Alla vigilia del debutto nel Mondiale per club contro il Real Madrid, l’ex tecnico dell’Inter confessa: “Con questa scelta sono uscito dalla mia zona di comfort dopo tanti anni all’Inter”. Una sfida coraggiosa che potrebbe riscrivere il suo destino.

L'ex tecnico dell'Inter alla vigilia del debutto al Mondiale per club contro il Real Madrid: "Con questa scelta sono uscito dalla mia zona di comfort dopo tanti anni all'Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi esagerato: "Non c'era altra squadra che avrei voluto allenare al di fuori dell'Al Hilal"

In questa notizia si parla di: inzaghi - esagerato - altra - squadra

I tifosi dell'Inter non hanno ancora perdonato Simone Inzaghi per aver detto addio alla squadra il giorno dopo la finale di Champions League, con una brutta sconfitta da digerire e delle ferite ancora aperte Ora però è stato proprio l'AD del club saudita a smasc Vai su Facebook

Inzaghi esagerato: Non c'era altra squadra che avrei voluto allenare al di fuori dell'Al Hilal; Finale playoff Serie BKT, diretta Spezia-Cremonese: dove vederla in tv e live streaming; Sacchi: Inzaghi ha dato un bel gioco all'Inter, magari le riserve non sono del livello dei titolari.....

Cassano disintegra Simone Inzaghi, Adani è costretto a interromperlo: “No Anto, è esagerato” - Adani sa che Cassano più volte si è scagliato contro Simone Inzaghi contestando il suo modo di allenare, l'atteggiamento con cui fa scendere la squadra in campo e altri ... Segnala fanpage.it

Inter: Inzaghi sprona la squadra dopo le sconfitte, obiettivo ripresa contro Roma e Barcellona - Inzaghi, bravissimo ma palesemente in difficoltà quando si tratta di gestire situazioni critiche (non si spiegherebbe il nervosismo esagerato) da ... Scrive msn.com