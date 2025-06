Inzaghi e Bono eroi del Mondiale per club | l’Al Hilal fa 1-1 col Real Madrid Il portiere para un rigore al 91esimo

Il Mondiale per club si accende di emozioni: in una sfida intensa e sorprendente, Inzaghi e Bono diventano protagonisti assoluti. L’Al Hilal, contro ogni pronostico, ferma il Real Madrid sul pareggio 1-1, grazie a un rigore parato al 91º dal portiere Bono. Miami assiste a una partita vera, con finali scoppiettanti e momenti memorabili. E così, Simone Inzaghi conquista la scena, dimostrando ancora una volta che il calcio può regalare sorprese straordinarie.

Partita vera al Mondiale per club, finalmente. Intensa e persino bella. Con un finale scoppiettante. A Miami finisce con Simone Inzaghi ( ci dispiace per gli interisti ) che si prende temporaneamente la copertina di questo Mondiale per club. Il suo Al Hilal – tutt’altro che una squadrata – pareggia 1-1 col Real Madrid e fino al rigore finale sbagliato da Valverde il risultato sta persino stretto ai sauditi che giocano un ottimo primo tempo. Nel finale, però, l’arbitro concede al Madrid un rigorino per manata di Al Qahtani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi e Bono eroi del Mondiale per club: l’Al Hilal fa 1-1 col Real Madrid. Il portiere para un rigore al 91esimo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inzaghi - hilal

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Simone Inzaghi con la maglia del Piacenza. Tra poco il suo Al-Hilal debutta nel Mondiale per Club contro il Real Madrid #FIFAClubWorldCup Vai su X

MONDIALE CLUB | Inzaghi: 'Accuse ingiuste, anche l'Inter era d'accordo sulla separazione'. Il tecnico Al Hilal risponde alle critiche sulla tempistica della scelta. #ANSA Vai su Facebook

Inzaghi ferma il Real Madrid di Xabi Alonso: esordio positivo all'Al Hilal; Inzaghi esagerato: Non c'era altra squadra che avrei voluto allenare al di fuori dell'Al Hilal; Perché l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che stasera debutta al Mondiale contro il Real, gioca con una maglia nerazzurra.

Mondiale per Club, Real Madrid-Al Hilal 1-1: Neves risponde a Gonzalo - All'Hard Rock Stadium di Miami Inzaghi inizia la sua avventura sulla panchina saudita con un buon pari. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Inzaghi, che debutto: l’Al Hilal ferma il Real Madrid al Mondiale per club: 1-1 - Inizia con un pareggio contro il Real Madrid all'esordio nel Mondiale per club l'avventura di Simone Inzaghi alla guida dell' Al Hilal. Riporta repubblica.it