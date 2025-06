Inzaghi e Bono eroi del Mondiale per club | l’Al Ahli fa 1-1 col Real Madrid Il portiere para un rigore al 91esimo

In un match mozzafiato al Mondiale per club, Inzaghi e Bono emergono come autentici eroi, regalando emozioni fino all'ultimo secondo. L’Al Ahli, con un sorprendente 1-1 contro il Real Madrid, ha scritto un capitolo indimenticabile di questa competizione. La suspense si infiamma quando il portiere para un rigore al 91°, lasciando i tifosi senza fiato. Questa notte, la scena è tutta loro, protagonisti di un finale scoppiettante che resterà nei cuori degli appassionati.

Partita vera al Mondiale per club. Intensa e persino bella. Con un finale scoppiettante. Finisce con Simone Inzaghi (ci dispiace per gli interisti) che si prende temporaneamente la copertina di questo Mondiale per club. Il suo Al Hilal – tutt'altro che una squadrata – pareggia 1-1 col Real Madrid e fino al rigore finale sbagliato da Valverde il risultato sta persino stretto ai sauditi che giocano un ottimo primo tempo. Nel finale, però, l'arbitro concede al Madrid un rigorino per manata di Al Qahtani.

