Inzaghi Al Hilal matrimonio con sospetto? Tuttosport | Anche il club avrebbe potuto gestire meglio la situazione

Il trasferimento di Simone Inzaghi all’Al Hilal sta facendo discutere gli addetti ai lavori, tra sospetti e dubbi sulla gestione della trattativa. Tuttosport analizza il divorzio e sottolinea come anche il club saudita avrebbe potuto affrontare la situazione in modo più trasparente. La vicenda si infittisce e le speculazioni crescono: cosa c’è dietro questa mossa improvvisa? Continuate a leggere per scoprire tutte le sfumature di questa intricata situazione.

. Il punto sul divorzio. Anche Tuttosport ha affrontato il tema del trasferimento di Simone Inzaghi all’ Al Hilal, trasferimento sul quale nelle ultime ore sono aumentati i sospetti in casa Inter dopo le parole del CEO del club saudita, che ha fatto intendere come l’accordo col tecnico era arrivato prima della finale di Champions League col PSG. Stando al quotidiano, però, anche l’ Inter avrebbe le proprie responsabilità. INZAGHI AL HILAL – « Ma a rendere plumbea l’atmosfera intorno all’allenatore ha contribuito l’intervista alla Bbc di Esteve Calzada, amministratore delegato del club saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Al Hilal, matrimonio con sospetto? Tuttosport: «Anche il club avrebbe potuto gestire meglio la situazione»

In questa notizia si parla di: hilal - tuttosport - club - inzaghi

L'Al-Hilal avrebbe messo nel mirino anche Nicolò Barella ? Il club arabo che sta tentando mister Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, potrebbe fare una super offerta anche per il centrocampista #Barella #Inzaghi #Inter #AlHilal Vai su X

L'Al Hilal fa sul serio per Simone Inzaghi Come riportato da Tuttosport il club arabo avrebbe avanzato un'offerta di circa 50 milioni di euro per i prossimi tre anni. Il tecnico piacentino non ha detto di no, ma al momento c'è massima concentrazione sulla finale Vai su Facebook

Real-Al Hilal: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Marotta punge Inzaghi: Ognuno sa quello che ha fatto. Storia Inter non dipende dai singoli; Inzaghi smascherato e polemico: Inter? Mi mancheranno anche le accuse ingiuste.

Inzaghi-Al Hilal, matrimonio con sospetto! La reazione Inter e quelle parole di Simone… - Anche Tuttosport ricostruisce quanto accaduto attorno a Simone Inzaghi dopo le parole alla BBC dell'amministratore delegato dell'Al Hilal ... Secondo fcinter1908.it

TS - Inzaghi e club, le reciproche responsabilità dell'addio. Ma se a Monaco si fosse vinto... - Come si legge, non è per colpa dell'offerta araba che sono accaduti certi ... Segnala msn.com