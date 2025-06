Inzaghi Al-Hilal era già tutto deciso? Ecco la reazione dell’Inter alla notizia tra delusione e…

Le voci di un accordo già stretto tra Simone Inzaghi e l’Al-Hilal prima della fine della stagione con l’Inter stanno scuotendo il mondo del calcio. La notizia, che ha sorpreso molti, ha suscitato reazioni contrastanti: tra delusione e incredulità, i tifosi nerazzurri si chiedono cosa sarebbe potuto essere se le cose fossero andate diversamente. Ma quali sono i retroscena e le reali implicazioni di questa decisione? Scopriamolo insieme.

Inzaghi Al-Hilal, era già tutto deciso in anticipo il passaggio del tecnico? Retroscena sulla reazione dell’Inter alla notizia, delusione ma.. Le indiscrezioni emerse in questi giorni sull’accordo già definito tra Simone Inzaghi e l’ Al-Hilal – ben prima della fine della stagione con l’ Inter e, soprattutto, prima dell’ufficialità del 3 giugno – continuano a far rumore. A creare ulteriore frizione, secondo La Gazzetta dello Sport, sono state le dichiarazioni del dirigente saudita Esteve Calzada, che hanno indirettamente confermato la trattativa in fase avanzata già ad aprile, quando i meneghini era ancora pienamente in corsa tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com