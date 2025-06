Inzaghi Al Hilal Barzaghi spiega | Forse le tempistiche non sono state perfette anche i giocatori si facevano quelle domande

Il trasferimento di Inzaghi all’Al Hilal ha scatenato un case di discussioni e malintesi tra tifosi, giocatori e dirigenti. Le parole del CEO saudita hanno sollevato più domande che risposte, mettendo in evidenza tensioni e incomprensioni sulla tempistica del trasferimento. A commentare la situazione è il giornalista Barzaghi, che analizza i retroscena di un caso aperto, dove anche i giocatori si sono chiesti se tutto sia stato organizzato nel modo giusto…

Inzaghi Al Hilal, scoppia il caso dopo le parole del CEO del club saudita: la posizione dell'Inter e dei giocatori. Le parole di Barzaghi. Si continua a parlare del caso Inzaghi scoppiato dopo le dichiarazioni del CEO dell'Al Hilal, il quale aveva fatto intendere come per il passaggio del tecnico in Arabia Saudita fosse tutto fatto ben prima della finale di Champions League dell' Inter. A dire la sua sulla questione è il giornalista Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport. INZAGHI AL HILAL – « Le parole del CEO dell'Al Hilal hanno lasciato un po' così anche l'Inter e dico una cosa: Inzaghi in conferenza pre Real Madrid ha dimostrato di essere bravo a farsi scivolare addosso critiche e polemiche ma le tempistiche dell'addio fanno discutere.