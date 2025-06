Investono due cuccioli di cinghiale e li sbattono sull'asfalto finche non muoiono | Nel video si vede che ridono

Un video scioccante rivela la crudele violenza di due ragazzi contro cuccioli di cinghiale, investendoli e malmenandoli con insensata brutalità. La scena, ripresa in Lunigiana, ha scosso l'opinione pubblica e sollevato un’ondata di indignazione. L’LNDC ha immediatamente denunciato l’accaduto, chiedendo giustizia per le vittime innocenti. Continua a leggere per scoprire come si sta muovendo la comunità e cosa si può fare per fermare queste barbarie.

