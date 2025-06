Investito in bici domenica Franco Abba è morto in ospedale

Tragedia a Lodi: Franco Abba, 80 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre pedalava lungo via Cavallotti. Un dramma che scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ricordando l'importanza di rispettare le regole per tutelare vite preziose. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni crescenti sulle strade italiane, dove ogni giorno si rischia troppo.

Lodi, 17 giugno 2025 – È morto oggi (17 giugno) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo l'ottantenne Franco Abba di Lodi che è stato investito domenica scorsa, mentre stava tornando a casa attraversando via Cavallotti, a Lodi, in bicicletta sulle strisce ciclopedonali in prossimità della strada provinciale 235. L'uomo era stato immediatamente soccorso in eliambulanza ma le sue condizioni di salute erano apparse subito molto gravi. Al volante della vettura investitrice c'era un coetaneo che, accortosi dell'impatto, ha accusato un malore. Titolare delle indagini in corso sull'incidente è la Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investito in bici domenica, Franco Abba è morto in ospedale

