Investita sul lungomare | anziana muore dopo diverse ore in ospedale

Un tragico episodio scuote il lungomare di Arenzano: un'anziana di 82 anni, G.M., è deceduta dopo essere stata investita e aver lottato tra la vita e la morte per diverse ore in ospedale. L'incidente, avvenuto stamattina, aveva inizialmente destato speranza, ma il destino ha scritto un finale drammatico. Questa vicenda riaccende la discussione sulla sicurezza delle aree pedonali e la necessità di maggiori precauzioni per proteggere i più vulnerabili.

Una donna di 82 anni, G.M. è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente era avvenuto in mattinata, intorno alle 9, sul lungomare Olanda, ad Arenzano. In un primo momento si pensava che le sue condizioni non fossero gravi, infatti dopo l'intervento dell'automedica del 118. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Investita sul lungomare: anziana muore dopo diverse ore in ospedale

In questa notizia si parla di: investita - lungomare - anziana - muore

La donna che ha perso la vita oggi alla circonvallazione mentre era su un scooter ed investita da un'auto è Valentina Barbagallo, coordinatrice dell'unità operativa relazioni internazionali dell'Università di Catania. La donna è la nona o forse la decima vittima p Vai su Facebook

Investita sul lungomare: anziana muore dopo diverse ore in ospedale; Investita da un’auto sul Lungomare di Salerno, donna muore in ospedale; Scontro tra auto e scooter sul lungomare: Oscar D’Antonio muore dopo giorni di agonia in ospedale.

Investita da un furgone ad Arenzano, anziana muore all'ospedale - Non ce l'ha fatta la donna di ottant'anni investita ieri da un furgoncino in retromarcia sul lungomare Olanda, ad Arenzano. Scrive primocanale.it

Investita da un’auto sul Lungomare di Salerno, donna muore in ospedale - una donna di 78 anni è stata investita e uccisa da un’automobile ... Secondo msn.com