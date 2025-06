Investe un uomo in auto e fugge ma perde la targa | beccata e denunciata per omissione di soccorso

Un episodio drammatico sconvolge Lido di Camaiore: un uomo viene investito sulla Aurelia e, invece di fermarsi, il conducente di un’auto scappa, lasciando la scena. Tuttavia, l’auto perde la targa, che inchioda l’investitore alle sue responsabilità. I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno ricostruito l’accaduto e denunciato la donna per omissione di soccorso. La sua fuga si è conclusa con la scoperta della verità, dimostrando ancora una volta come la giustizia possa fare luce anche nei momenti più bui.

Ha investito un uomo lungo l’Aurelia e poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. L’episodio è accaduto mercoledì 18 giugno a Lido di Camaiore, nel Lucchese. Durante l’impatto, l’auto però ha perso la targa, che è rimasta sul luogo dell’incidente e ha inchiodato così la conducente alle sue responsabilità. La denuncia per omissione di soccorso. Ci è voluto poco perché i carabinieri, accorsi subito sul posto, risalissero all’identità della persona alla guida della vettura. Si tratta di un’imprenditrice di 55 anni, residente a Camaiore, che è stata denunciata per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: uomo - auto - targa - soccorso

