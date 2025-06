Inverigo droga nel fienile abbandonato | arrestati due spacciatori

In una tranquilla mattina di giugno, Inverigo si è svegliata sotto il peso di uno scandalo. Due giovani marocchini sono stati sorpresi dalla Polizia mentre gestivano un vasto giro di droga nei boschi abbandonati vicino alla strada statale. Con 30 grammi di eroina, 40 di cocaina e 13 di hashish, il loro fianco oscuro si è svelato in un arresto fulmineo. Ma chi sono davvero questi protagonisti? La verità sta per emergere, rivelando un lato oscuro della cittadina.

Inverigo, 18 giugno 2025 – Spacciavano droga di ogni genere nei boschetti di Inverigo, a ridosso della deviazione dalla strada statale. Sono stati arrestati questa mattina alle 5 dalla Squadra Mobile di Como, che li ha trovati in possesso di 30 grammi di eroina, 40 di cocaina, 13 di hascisc e 320 euro in contanti, ritenuti l’incasso delle ultime ore. Chi sono . Due marocchini di 26 e 29 anni, sorpresi in flagranza di reato, sono stati arrestati e portati a processo per direttissimo questa mattina: entrambi irregolari e senza fissa dimora, sono stati sottoposti a divieto di dimora in provincia di Como e Lecco in attesa del rinvio del processo, ma il giudice ha anche dato il nullaosta per la loro espulsione, su cui procederà la Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it