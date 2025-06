invasione di mosche disinfestazione ai fabbri

In un gesto deciso per tutelare la qualità della vita dei residenti, l’amministrazione di Pontedera interviene tempestivamente contro l’invasione di mosche a I Fabbri di Treggiaia. Domani mattina, una ditta specializzata eseguirà un trattamento straordinario di insetticida e larvicida, dimostrando l’impegno della comunità nel risolvere rapidamente questa fastidiosa problematica. La...

Pontedera, 18 giugno 2025 – L’amministrazione comunale di Pontedera mette in campo misure straordinarie per provare ad arginare l’invasione di mosche in corso nella frazione de I Fabbri di Treggiaia. Da Palazzo Stefanelli fanno sapere che nelle prime ore di domattina, giovedì 19 giugno, una ditta incaricata dal Comune di Pontedera effettuerà un intervento straordinario di trattamento insetticidalarvicida in località I Fabbri. La disinfestazione, a cura della ditta Siva igiene ambientale, scatterà alle ore 6 e andrà avanti per circa un’ora. La raccomandazione che viene fatta ai residenti è quella di tenere chiuse le finestre, oltre ad evitare panni stesi all’aperto e la collocazione esterna di ciotole con cibo e acqua per animali, almeno fino alle ore 8 del mattino. 🔗 Leggi su Lanazione.it