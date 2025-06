Invasione di blatte volanti a Roma il disinfestatore | Possono arrivare ai piani alti dei palazzi

L’invasione di blatte volanti a Roma sta creando non pochi disagi tra residenti e commercianti. Questi insetti, agili e invisibili nelle ombre dei tombini e dei muri, possono raggiungere anche i piani più alti dei palazzi, rendendo difficile il controllo. Ma come contrastare questa problematica? Scopriamolo insieme, passando in rassegna le strategie più efficaci e i servizi dei disinfestatori pronti a intervenire in tutta la città.

Da piazza Carpegna al quartiere di Torpignattara, passando per Prati. Le blatte volanti si nascondono nei tombini e nei muri della città.

Blatte volanti e giganti spaventano i romani: l’invasione della specie americana è esplosa con i primi caldi - L’estate romana si presenta sotto una nuova minaccia: le blatte giganti volanti, un’invasione arrivata direttamente dall’America e scoppiata con i caldi.

Qual è la causa dell’invasione delle blatte volanti americane a Roma? L’esperto Andrea Lunerti spiega che potrebbero essere scappate agli allevatori di rettili e, complice il caldo, essersi riprodotte a dismisura. Gli avvistamenti in tutta la città. "Questa specie di Vai su Facebook

Invasione di blatte volanti a Roma, il disinfestatore: “Possono arrivare ai piani alti dei palazzi” - Un problema che non colpisce solo il quartiere Aurelio, ma anche altre zone della capitale come Torpignattara, Monte Mario, il Lido di Ostia e vari altri quadranti. Secondo fanpage.it

