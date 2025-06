intesa tra atenei per gli scambi con la libia

Un passo avanti per rafforzare i legami tra Italia e Libia nel campo dell’archeologia e della cultura, Unimc firma un nuovo accordo con l’Università di Sabratha. Il progetto Mare, coinvolgendo undici università italiane, punta a favorire scambi accademici, economici e culturali tra le sponde del Mediterraneo. Durante l’incontro tra i rettori Mc Court e Elhrishy, sono stati siglati ulteriori accordi per promuovere opportunità di studio e collaborazione che aprono nuove frontiere di dialogo e sviluppo.

Unimc ha un nuovo accordo con l’ Università di Sabratha per rafforzare la cooperazione con la Libia in ambito archeologico. Il progetto Mare coinvolge un consorzio di undici università italiane e mira a rafforzare la cooperazione accademica, economica e culturale tra le sponde del Mediterraneo. Durante l’incontro i rettori John Mc Court e Salem Mohamed Ali Elhrishy hanno firmato ulteriori accordi attuativi per consentire scambi di studenti e personale accademico e amministrativo. Per Unimc hanno partecipato i docenti Giuseppe Mazzilli, Roberto Mancini e Roberto Perna. I due atenei erano già legati da una collaborazione che si inserisce nel solco di una lunga e fruttuosa tradizione di relazioni e missioni archeologiche avviata dall’ateneo maceratese nel paese nord africano nel 1968 grazie ad Antonino De Vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it