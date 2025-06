intervista alle registe e alla produttrice della nuova avventura spaziale pixar

Le stelle si avvicinano a Roma per svelare il segreto di “Elio,” il nuovo capolavoro dei Pixar Animation Studios. Durante un evento esclusivo, le registe Domee Shi e Madeline Sharafian, insieme alla produttrice Mary Alice Drumm, hanno raccontato l’entusiasmante viaggio dietro la creazione di questa avventura spaziale, catturando l’attenzione di pubblico e stampa. Le anticipazioni promettono un film che emozionerà grandi e piccini, portandoci a scoprire un mondo inesplorato e affascinante.

