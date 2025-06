Intervista al sindaco Bitetti | Tra cinque anni Taranto sarà una città normale e ambiziosaGiunta? Mi aspetto maturità

Tra cinque anni, Taranto si trasformerà in una città normale, ma ricca di ambizioni e prospettive. Il sindaco Bitetti, con maturità e visione, ci guida in questa avventura, sottolineando l’onore di rappresentare una comunità con una storia potente e un futuro da scrivere. La sua leadership ci invita a credere in un domani migliore, dove la rinascita e il progresso sono alla portata di tutti.

«Sono onorato di indossare la fascia tricolore, sono onorato di essere il primo cittadino di questa straordinaria comunità con una storia potente. Ma anche una comunità che ha uno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

