Interventi di medicina estetica abusivi a Ponte San Pietro clienti al pronto soccorso | 42enne denunciata

A Ponte San Pietro, un'ombra si è abbattuta sul mondo della bellezza: una donna russa di 42 anni è stata denunciata per aver praticato interventi di medicina estetica abusivi a domicilio, utilizzando farmaci non autorizzati. La scoperta, avvenuta grazie ai Carabinieri, evidenzia i rischi di affidarsi a professionisti senza le dovute qualifiche, mettendo in pericolo la salute dei clienti. Una situazione che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti.

Donna russa denunciata a Ponte San Pietro per trattamenti estetici illegali in casa. Scoperta dai Carabinieri, usava farmaci non autorizzati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Interventi di medicina estetica abusivi a Ponte San Pietro, clienti al pronto soccorso: 42enne denunciata

In questa notizia si parla di: ponte - pietro - denunciata - interventi

Ponte San Pietro, chiude il punto nascite: potenziati gli altri servizi, quasi 700 prestazioni in più in un anno - L'ospedale di Ponte San Pietro chiuderà il punto nascite, come annunciato nel recente incontro tra Ats Bergamo e i sindaci locali.

La 42enne è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica La donna aveva trasformato una stanza della sua abitazione di Ponte San Pietro (in provincia di Bergamo) in uno studio. Pur non essendo specialista, praticava interventi di medici Vai su Facebook

Ponte San Pietro, finta dottoressa praticava interventi di medicina estetica senza specializzazione: denunciata; Interventi estetici senza qualifica e con farmaci non autorizzati, denunciata 42enne a Ponte San Pietro; Bergamo, falso medico eseguiva interventi estetici: denunciata.

Bergamo, falso medico eseguiva interventi estetici: denunciata - Era lì che una quarantaduenne di origini russe riceveva le proprie pazienti, attratte, principal ... Secondo msn.com

Senza specializzazione praticava medicina estetica a Ponte San Pietro: donna denunciata - Priva di specializzazione, ma con prezzi allettanti, offriva interventi di medicina estetica usando anche farmaci non autorizzati in Italia. Si legge su ecodibergamo.it