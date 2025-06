Intero o due pezzi? Le star si mettono in costume

Con l’arrivo dell’estate, le stelle mondane mostrano il loro lato più glamour sfoggiando i costumi più trendy. Che preferiscano un elegante intero o un audace bikini, le vip sanno come valorizzare il loro stile sotto il sole. La vera domanda è: quale modello sceglierete per brillare anche voi? Ecco allora una carrellata sullo swimwear preferito dalle celebrità, pronti a ispirarvi per la stagione più calda dell’anno.

Con l’arrivo di giugno e l’estate ormai alle porte, le temperature si alzano e le vip iniziano a spogliarsi. Che sia in barca, in piscina o su spiagge da sogno, il costume da bagno torna protagonista del guardaroba delle star. Ma la domanda è sempre la stessa: meglio intero o bikini? La scelta è personale, ma ciò che è certo è che le celeb amano sfoggiare i modelli più cool e griffati. Ecco allora una carrellata sullo swimwear preferito dalle vip italiane per il 2025, tra pancioni in bella vista, modelli sensuali e tocchi di lusso. Costumi e pancioni. Veronica Ferraro L’estate 2025 vede protagoniste molte star in dolce attesa, che non rinunciano allo stile nemmeno in gravidanza. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Intero o due pezzi? Le star si mettono in costume

