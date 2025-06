Inter-Urawa Red Diamonds Luis Henrique per una possibile ‘svolta’ – Sky

L’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina del suo racconto mondiale, affrontando l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Mondiale per Club. Dopo un pareggio che lascia spazio a molte riflessioni, i nerazzurri cercano una svolta decisiva sotto l’occhio attento di Matteo Barzaghi. La partita promette sorprese e novità, con la speranza di accelerare il cammino verso il traguardo. Seguiamo insieme questa sfida cruciale, che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

L’Inter, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey per 1-1, affronterà l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del suo Mondiale per Club. A fare il punto in casa nerazzurra è il giornalista Matteo Barzaghi. PROSSIMO ATTO – L’Inter sfiderà l’Urawa Red Diamonds nel secondo match del suo Mondiale per Club. La sfida, già decisiva per i nerazzurri dopo il pareggio contro il Monterrey per 1-1, potrebbe essere caratterizzata da alcune novità di formazione da parte della squadra di Cristian Chivu. In particolare sulle fasce, dove Luis Henrique scalpita per la prima maglia da titolare con il Club meneghino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds, Luis Henrique per una possibile ‘svolta’ – Sky

