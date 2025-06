Inter-Urawa Red Diamonds in diretta su Canale 5? Dove vedere la sfida

Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire da vicino l’emozionante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, non perderti questa occasione! La partita, valida per il Mondiale per Club, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, offrendo a tutti gli spettatori italiani la possibilità di vivere ogni momento in tempo reale. Preparati a tifare e scoprire insieme il destino di queste due grandi squadre: l’appuntamento è sabato 21 giugno alle 21!

Inter-Urawa Red Diamonds. Il pareggio ottenuto nel match d’esordio contro il Monterrey grazie alla rete in rimonta di Lautaro Martinez ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. L’ Inter ora si appresta a immergersi nel secondo appuntamento del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds, inciampati nella gara inaugurale per 1-3 contro gli argentini del River Plate. L’incontro si disputerà sabato 21 giugno alle 21 ora italiana al Lumen Field di Seattle. La gara sarà visibile GRATIS su DAZN sia dal sito che da app ma anche su Canale 5, che trasmetterà questa volta la gara in diretta. Inter-Urawa Red Diamonds: probabile formazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

