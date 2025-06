Inter-Urawa Red Diamonds Chivu spera in un rientro! Poi altri 3 – Sky

L'attesa cresce per la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, in programma sabato 21 giugno a Seattle. Crisitian Chivu, tecnico nerazzurro, spera di poter contare su un rientro fondamentale per rafforzare la sua squadra e affrontare al meglio questa prestigiosa partita del Mondiale per Club. Con il fischio d’inizio ormai alle porte, l’attenzione si concentra sulla disponibilità dei top player e sulle strategie che potrebbero fare la differenza.

Inter-Urawa Red Diamonds si disputerĂ sabato 21 giugno alle ore 21 a Seattle. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrebbe riavere a disposizione una pedina utile per il suo scacchiere. LE ULTIME – L’Inter inizia gli allenamenti in vista della sfida contro l’Urawa Red Diamonds del Gruppo E del Mondiale per Club. A tal proposito, il giornalista Matteo Barzaghi ha fornito sul suo account X delle indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni, River Plate compreso. La prima è che Marcus Thuram si è fermato – come riportato precedentemente – a causa di un affaticamento ai flessori rimediato nel match pareggiato contro il Monterrey per 1-1. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu spera in un rientro! Poi altri 3 – Sky

