Inter subito brutte notizie per Chivu! Emergenza in attacco stop in allenamento per Thuram! Ecco le sue condizioni

L'Inter si trova a fronteggiare una nuova crisi in vista del Mondiale per Club 2025: brutte notizie per Chivu, che deve fare i conti con le condizioni di Thuram dopo un infortunio durante l'allenamento. La squadra nerazzurra, gi√† alle prese con sfide importanti, rischia di dover ripensare alle proprie strategie senza alcuni dei punti cardine. La situazione si fa sempre pi√Ļ critica, lasciando i tifosi in trepidante attesa di aggiornamenti ufficiali.

Brutte notizie per l‚ÄôInter durante la preparazione al Mondiale per Club 2025. Nel ritiro americano, dove la squadra di Cristian Chivu √® impegnata dopo il debutto contro il Monterrey (pareggio 1-1), √® arrivato un nuovo stop per .

