inter solo pareggio al debutto di chivu con il monterrey lautaro martinez risponde a sergio ramos

L’esordio dell’Inter al Mondiale per Club si apre con un pareggio emozionante contro il Monterrey, al debutto di Cristian Chivu in panchina. In una notte di grande atmosfera al Rose Bowl di Pasadena, Lautaro Martinez risponde presente, segnando un gol che riaccende le speranze nerazzurre e dimostra che la squadra è pronta a lottare fino all’ultimo minuto. La sfida si conclude con un punto prezioso, ma il cammino è ancora lungo e ricco di sfide entusiasmanti.

Mondiale per Club, inizia con un pareggio l'avventura dell'Inter, al debutto nella notte italiana contro il Monterrey: Lautaro risponde a Ramos Tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena per l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. È anche la prima panchina ufficiale di Cristian Chivu con i nerazzurri, che finisce con .

