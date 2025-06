Inter si ferma Thuram | problema ai flessori a rischio per gli Urawa Red Diamonds

L’esordio dell’Inter al Mondiale per Club ha subito un’ombra inaspettata con l’infortunio di Marcus Thuram, che si è fermato a causa di un problema ai flessori. Un colpo duro per i nerazzurri, già alle prese con sfide intense e aspettative elevate. La sua assenza rischia di influenzare le strategie future e il morale della squadra, lasciando spazio a incertezza e nuovo ottimismo per i prossimi impegni.

L`impatto di Marcus Thuram sull`esordio al Mondiale per Club dell`Inter non è stato sicuramente di quelli da incorniciare. Subentrato nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - thuram - ferma - problema

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

"Quando giochiamo da Inter siamo ingiocabili. Magari il problema è che sapendo che siamo molto forti ogni tanto ci rilassiamo troppo e entriamo nelle partite non focalizzati, pensando di vincere, e da lì paghiamo". Una frase che potrebbe riassumere la stagio Vai su Facebook

Inter, si ferma Thuram: problema ai flessori, a rischio per gli Urawa Red Diamonds; Inter, si ferma Thuram: problema agli adduttori; Thuram si ferma per un infortunio all’adduttore, tegola Inter: quante gare salta e quando rientra.

Inter in ansia per Thuram, problema alla coscia: quante partite salta il francese? - Per i prossimi impegni i nerazzurri non potranno infatti contare su Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare. Riporta msn.com

Inter, comincia il Mondiale: Dumfries out, tentazione Sucic. E Esposito insidia Thuram - Davanti al campo di soccer in cui si allena l'Inter, cresce ogni giorno di più la fila di studenti togati: quelli di origine sudamericana strillano come in un concerto reggaeton quando sfila Lautaro, ... Secondo informazione.it