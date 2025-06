Inter rivoluzione o restyling? Marotta e Chivu hanno le idee chiare

L’Inter si prepara a un nuovo capitolo, tra rivoluzione e restyling: Marotta e Chivu hanno le idee chiare e puntano forte sul talento giovane. Dopo l’addio di Inzaghi, il club sceglie la strada del cambiamento, affidando la guida a un’icona come Chivu, pronto a plasmare una squadra all’altezza delle ambizioni future. È l’inizio di una nuova era, con obiettivi chiari e tanta voglia di ripartire. La rivoluzione nerazzurra è ormai alle porte.

L’Inter, con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Christian Chivu, lascia il passo ad un nuovo inizio. Il progetto di Giuseppe Marotta sembra chiaro e delineato. CAMBIAMENTO – L’Inter ha salutato Simone Inzaghi, tecnico che in quatto anni ha regalato trofei, identità, stabilità e rimpinguato le casse della società. Al suo posto è arrivato Christian Chivu, promosso dal Parma per dare il via a un nuovo ciclo basato sui giovani. Un segnale forte di discontinuità. Ma dietro i proclami, la domanda resta: questa Inter ha davvero cambiato pelle o ha solo indossato un abito diverso? Fuori Joaquin Correa e Marko Arnautovic dentro Petar Sucic e Luis Henrique. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, rivoluzione o restyling? Marotta e Chivu hanno le idee chiare

