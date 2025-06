Inter più vicina a Bonny | Esposito per il Parma

Ange-Yoan Bonny è sempre più vicina all`Inter. L`attaccante francese classe 2003 ha già detto sì ai nerazzurri, al lavoro per ottenere anche.

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano

