Inter Pio Esposito rimarrà? Permanenza possibile ma non da quinta punta

L’Inter si prepara a una strategia di mercato ambiziosa, con Pio Esposito che potrebbe rimanere in rosa ma non come quinta punta, mentre Ange-Yoan Bonny si avvicina sempre più alla maglia nerazzurra. In viale della Liberazione, i dirigenti stanno valutando le prossime mosse per rafforzare la rosa e discutendo il futuro dei talenti emergenti. La stagione si prospetta ricca di sorprese e di scelte decisive.

Mentre Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a divenire un calciatore dell`Inter, in viale della Liberazione stanno ragionando anche sul da farsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano di

