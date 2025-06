Inter pareggia 1-1 con Monterrey al Mondiale per Club

L'Inter apre il suo cammino nel Mondiale per Club con un pareggio emozionante contro il Monterrey, inaugurando la fase a gironi con un risultato equilibrato e ricco di spunti. Al Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri si sono dimostrati pronti a lottare, portando a casa un punto che lascia tutto aperto. Oggi ci aspettano nuove sfide e, sicuramente, più emozioni.

L'Inter non va oltre l'1-1 contro i messicani del Monterrey, nella prima delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club. Nello stadio californiano Rose Bowl di Pasadena, i messicani sono passati in vantaggio al 25' con Sergio Ramos e i nerazzurri hanno pareggiato al 42' con Lautaro Martinez. Nell'altra partita del torneo giocata nella notte italiana, i sudafricani del Mamelodi hanno battuto 1-0 i sudcoreani dell'Ulsan. Oggi pomeriggio il Manchester City affronta i marocchini del Wydad, mentre stasera il Real Madrid sfida i sauditi dell'Al Hilal allenati da Simone Inzaghi. Domani l'esordio della Juventus, contro gli emiratini dell'Al Ain.

