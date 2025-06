Inter Miami-Porto | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un match imperdibile al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta! L’attesa sfida tra Inter Miami e Porto, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club, promette emozioni e colpi di scena. Scopri orario, formazioni probabili e dove seguire la partita in tv, così da non perdere neanche un istante di questa grande sfida internazionale. Sei pronto? Andiamo a scoprirlo!

Al Mercedes-Benz Stadium in scena la sfida del Mondiale per Club Inter Miami-Porto: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter Miami-Porto. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami-Porto: dove vederla, orario e probabili formazioni

