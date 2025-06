Inter Martinez Quarta | Ci stiamo preparando così

Martinez Quarta, difensore argentino del River Plate, si prepara con entusiasmo alla sfida contro l’Inter nel Mondiale per Club. La sua determinazione e la concentrazione sono evidenti mentre analizza il girone, tra avversari di grande livello, e si concentra sull’obiettivo di fare bene. Questa partita promette emozioni e colpi di scena, e i tifosi sono pronti a sostenere il loro eroe. La sfida è alle porte: l’attesa cresce, e il calcio italiano e sudamericano si preparano a vivere un'emozionante battaglia.

Martinez Quarta, difensore argentino in forza al River Plate, ha parlato del Mondiale per Club e della imminente sfida contro l’Inter. Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa dall’ex giocatore della Fiorentina. IL GIRONE. « Ah beh, sarà una fase a gironi molto bella, abbiamo alcune grandi squadr e, ma non voglio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Martinez Quarta: “Ci stiamo preparando così”

In questa notizia si parla di: inter - martinez - quarta - stiamo

Josep Martinez, il futuro dell’Inter è già presente. Garanzia e sicurezza tra i pali - Josep Martinez è il volto del futuro dell'Inter, incarnando sicurezza e garanzia tra i pali. Nonostante le poche partite disputate, ha dimostrato un'abilità straordinaria e professionalità indiscutibile.

#MartinezQuarta sfida l'Inter: «Non voglio anticipare nulla» Vai su X

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

Martinez Quarta: Ho già giocato diverse volte contro l'Inter quando ero alla Fiorentina, abbiamo grandi aspettative in questo Mondiale; Martinez Quarta: Grandi squadre in questo Mondiale. Giocare per il River impone una cosa; Martinez Quarta e il suo River al Mondiale per Club: Felici di giocare questo torneo.

Martinez Quarta sfida l’Inter: «Non voglio anticipare nulla, sarà molto bello. Ci stiamo preparando così» - Le parole di Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate, in vista della sfida contro l’Inter al Mondiale per Club. informazione.it scrive

Lautaro Martinez: «Mondiale per Club, vogliamo l’Inter più in alto possibile!» - In un’intervista realizzata da Sky Sport, il capitano nerazzurro dà la carica al resto del gruppo ... Come scrive informazione.it