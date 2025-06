Inter le pagelle di CM | Carlos Augusto nota lieta male Acerbi e anche i nuovi acquisti Ramos ancora top!

Tra pagelle e analisi, il match Monterrey-Inter si rivela ricco di emozioni e performance sorprendenti. Carlos Augusto si distingue, mentre Acerbi attraversa un momento difficile e i nuovi acquisti, Ramos in testa, confermano il loro valore. La sfida termina 1-1: scopriamo insieme le valutazioni e i dettagli di questa combattuta gara.

Monterrey-Inter 1-1 MONTERREY Andrada 6,5: Primo tempo di ottimo livello con un paio di interventi che salvano Il risultato, in particolare quello. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cesena-Inter Primavera 0-2, pagelle: Zanchetta decisivo, gol da 7! - L'Inter Primavera trionfa 2-0 contro il Cesena, grazie a un gol decisivo di Zanchetta. Ottima prestazione anche per Calligaris, che si distingue con una parata fondamentale.

