Inter Lautaro | Dobbiamo migliorare c’è tempo per recuperare

Lautaro Martinez, capitano e protagonista della recente sfida dell'Inter contro il Monterrey, non nasconde le ambizioni di miglioramento del team. Dopo aver siglato il gol del pareggio, il Toro ha sottolineato la complessità della partita e la necessità di lavorare sodo per recuperare. Con determinazione, l’attaccante nerazzurro ribadisce che ci sono ancora margini di crescita e tempo per consolidare la squadra. La strada verso il successo è ancora lunga, ma l’Inter è pronta a ripartire.

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, marcatore ieri della rete del pareggio finale dei nerazzurri contro il Monterrey, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Intervistato stanotte ai microfoni di Inter TV, El Toro ha commentato la prestazione dell'Inter dopo l'1-1 con il Monterrey. MIGLIORARE – " È stata una partita complicata, difficile,

