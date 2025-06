Inter il retroscena sull’addio di Inzaghi

Dietro l'addio di Simone Inzaghi all'Inter si cela un gesto di rispetto che va oltre le semplici decisioni professionali. Prima della finale di Champions League contro il PSG, il tecnico aveva già deciso di partire per l’Al Hilal, ma ha chiesto di attendere, dimostrando rispetto per la squadra e i tifosi. Un retroscena che svela il lato umano di una scelta difficile e ricca di valori.

“Inzaghi ha chiesto di aspettare per rispetto” Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter per l’Al Hilal, ma la decisione risale a prima della finale di Champions League contro il PSG. Esteve Calzada, CEO del club saudita, ha rivelato alla BBC: “Era tutto deciso, ma Inzaghi ha chiesto di aspettare per rispetto”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il retroscena sull’addio di Inzaghi

#MAROTTA PUNGE #INZAGHI Il presidente dell'#Inter, ai microfoni di DAZN, ha commentato così gli ultimi retroscena legati all'addio del tecnico ora dell'Al-Hilal

