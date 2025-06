Inter gli esordi di Sucic e Luis Henrique | i dati

L’ingresso di nuovi talenti nel mondo dell’Inter suscita sempre entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Recentemente, la società nerazzurra ha diffuso i dati ufficiali sugli esordi di Luis Henrique e Petar Sucic, due promesse che, sebbene siano entrate in campo in modo non decisivo, rappresentano un passo importante nella crescita del club. Scopriamo insieme i dettagli di questa fase promettente.

Tramite il proprio sito ufficiale, l' Inter ha diffuso i dati di resoconto per gli esordi dei propri nuovi tesserati, Luis Henrique e Petar Sucic. Il brasiliano ed il croato sono entrati a partita in corso, e seppur non abbiano inciso particolarmente, la società nerazzurra ha fornito una dispensa tecnica sulla

La Gazzetta approfondisce ulteriormente: 'Luis Henrique ha rubato l'occhio perché porta alla causa quel tocco di imprevedibilità che manca da sempre a questa Inter: punta l'uomo, rischia la giocata