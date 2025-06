inter esposito vicino alla cessione

L'Inter si avvicina a un'importante operazione di mercato: la cessione di Sebastiano Esposito, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Il club nerazzurro accelera sui dettagli per Ange-Yoan Bonny, talento francese del Parma, e sembra pronto a chiudere un affare da circa 22-23 milioni di euro. La trattativa, favorita dai buoni rapporti tra le parti, potrebbe aprire nuovi orizzonti per il futuro dei nerazzurri.

