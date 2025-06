Inter doppio obiettivo in attacco! Ma serve una scelta – CdS

L'Inter si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo, valutando con attenzione due obiettivi ambiziosi: Rasmus Højlund e Ange-Yoan Bonny. Entrambi i profili sono considerati perfetti per il progetto tecnico nerazzurro, ma ora la sfida è scegliere chi affondare il colpo prima. La decisione potrebbe cambiare le sorti della prossima campagna estiva, segnando un nuovo capitolo di grandi ambizioni.

L’Inter lavora su due piste per rinforzare il reparto offensivo, ma dovrà presto decidere su quale affondare il colpo per prima. I nomi sul tavolo sono quelli di Rasmus Højlund e Ange-Yoan Bonny, entrambi ritenuti profili ideali per il progetto tecnico nerazzurro, scrive il Corriere dello Sport. DANIMARCA – Per quanto riguarda Højlund, l’attaccante danese ha già manifestato il suo gradimento per un ritorno in Italia e sarebbe felice di giocare a San Siro. Il nodo principale resta però il Manchester United, che per lasciarlo partire chiede 45 milioni di euro e vuole una cessione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, doppio obiettivo in attacco! Ma serve una scelta – CdS

