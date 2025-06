Inter debutto al Mondiale per Club! Chivu prepara l’esordio | la probabile formazione

L'attesa è finita: questa notte alle 3 ora italiana, l'Inter fa il suo debutto al Mondiale per Club al Rose Bowl di Pasadena, con Cristian Chivu alla guida. Un momento storico, non solo per il club nerazzurro in questa nuova edizione, ma anche per il tecnico rumeno, che si prepara a vivere un'esperienza indimenticabile.

L’attesa è finita. Questa notte, precisamente alle 3 ore italiane, l’Inter farà il suo esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Esordio assoluto nel nuovo format della competizione FIFA, ma soprattutto per Cristian Chivu nella panchina del club nerazzurro. Di seguito la prima probabile formazione del tecnico rumeno. ESORDIO – Un appuntamento che segna anche il battesimo ufficiale sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, alla sua prima uscita dopo l’addio di Simone Inzaghi. E il tecnico rumeno promette subito qualcosa di nuovo. Nella conferenza stampa della vigilia, Chivu ha parlato con la consueta calma, senza forzare toni o promesse, ma ha lasciato intendere che questa Inter proverà a cambiare pelle: «Qualcosa di nuovo si vedrà», ha dichiarato, riferendosi all’assetto tattico e all’impostazione di gioco, pur precisando che si tratterà di un’evoluzione graduale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, debutto al Mondiale per Club! Chivu prepara l’esordio: la probabile formazione

