Inter cosa c’è da migliorare dopo la sfida col Monterrey

L’Inter di Cristian Chivu ha affrontato il Mondiale per Club con un pareggio che lascia intravedere opportunità e punti da perfezionare. Dopo un 1-1 contro il Monterrey, la squadra dimostra spirito e talento, ma anche margini di miglioramento nelle fasi di gioco e nella compattezza difensiva. È il momento di analizzare con cura le aree critiche per trasformare le luci in autentici fari di crescita e rilanciare le ambizioni nerazzurre.

Inter, luci e ombre nel pareggio col Monterrey: il bilancio di Chivu L'Inter di Cristian Chivu ha esordito al Mondiale per Club con un 1-1 contro il Monterrey, mostrando sprazzi di potenziale ma anche lacune evidenti. Il gol di Lautaro Martinez ha risposto al vantaggio di Sergio Ramos, ma la

