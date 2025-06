Inter com’è andata la prima di Chivu al Mondiale per Club contro il Monterrey

L’esordio della nuova Inter di Christian Chivu al Mondiale per Club non ha regalato le emozioni sperate, con un pareggio di 1-1 contro il Monterrey che lascia l’amaro in bocca. Dopo la sconfitta in finale di Champions, i nerazzurri hanno ancora molto da dimostrare. Ora, l’obiettivo è rialzarsi e migliorare nella prossima sfida contro l’Urawa Reds, un’occasione per riconquistare fiducia e prestigio internazionale.

All’esordio del Mondiale per Club, la nuova Inter di Christian Chivu esce solo con un pareggio di 1-1 contro il Monterrey. Un risultato che lascia ancora dell’amaro in bocca dopo la sconfitta in finale di Champions con il PSG. Quella contro i messicani, settimi in classifica del campionato di casa, si è rivelata una prestazione al di sotto delle aspettative. I nerazzurri ora dovranno cercare di fare di meglio nella partita contro l’Urawa Reds, in programma sabato 21 alle ore 21.00, per la qualificazione agli ottavi. La partita – In aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, com’è andata la prima di Chivu al Mondiale per Club contro il Monterrey

