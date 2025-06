Inter Club inizia la campagna tesseramento 2025-2026 | tutti i dettagli!

È ufficiale: la campagna tesseramento Inter Club 2025-2026 è partita! Dopo tre anni di successi straordinari, con oltre 228.000 soci in tutto il mondo, l’entusiasmo per il nostro club continua a crescere. Se sei un tifoso nerazzurro appassionato, questa è la tua occasione per far parte di una grande famiglia globale. Scopri tutte le novità e i dettagli per unirti a noi e vivere insieme emozioni indimenticabili.

Comincia la campagna tesseramento Inter Club per la stagione 2025-2026. Ecco tutte le informazioni da parte della società. LA CAMPAGNA – “ Prende il via oggi la campagna tesseramenti Inter Club 202526 che riparte dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti che hanno permesso al Centro Coordinamento di toccare numeri incredibili con 228.220 soci e 1128 club, sparsi in tutti e 5 i continenti. La possibilità di condividere momenti indimenticabili e di vivere l’Inter con experience e opportunità uniche hanno permesso agli Inter Club di espandersi e di diventare un movimento sempre più internazionale, con ben 11 nuovi Club aperti all’estero solo nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Club, inizia la campagna tesseramento 2025-2026: tutti i dettagli!

In questa notizia si parla di: campagna - inter - club - tesseramento

Parte la campagna tesseramento 2025/2026 e l’Inter Club Ruvo si presenta ai nastri di partenza per il sedicesimo anno consecutivo. Un traguardo che condividiamo con voi che ogni anno siete sempre più numerosi. Essere socio è un segno di appartenenza Vai su Facebook

Inter Club da record: 228.220 soci celebrano un traguardo storico a San Siro; Inter Club, al via la campagna tesseramenti 2024/25; Campagna tesseramento Inter Club Bellideroma Stagione 24/25.

Inter Club, oggi il via alla campagna tesseramenti 2025/26. Si riparte da tre record storici di iscritti - Prende il via oggi, martedì 17 giugno, la campagna tesseramenti Inter Club 2025/26 che riparte dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti che hanno permesso al Centro Coordinamento di toccare ... Si legge su msn.com

Inter Club, al via la campagna tesseramenti per la stagione 2025-2026 - L'Inter lancia la fase dei tesseramenti per i tifosi interisti dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti ... Secondo fcinter1908.it