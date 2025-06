Inter Chivu stecca la prima | i nerazzurri durano un tempo

Esordio amaro per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, con una prestazione che si rivela insoddisfacente e un risultato di parità contro il Monterrey. I nerazzurri, in affanno, sembrano ancora cercare la propria strada, lasciando intravedere margini di miglioramento. La sfida appena conclusa apre un nuovo capitolo, ma ora l’obiettivo è trovare rapidamente quella coesione e determinazione necessarie per risalire la china.

La prima di Cristian Chivu è un pareggio contro il Monterrey, il tecnico rumeno poteva ambire e sperare in qualcosa di molto meglio e invece.

L'Inter si risveglia con energia nel match contro Monterrey, grazie alla brillante rete di Lautaro Martinez, il primo sotto la guida di Chivu.

