Inter Carlos Augusto | Zero scuse siamo l’Inter dobbiamo vincere

Dopo un'esordio promettente ai Mondiali per Club, Carlos Augusto non ha dubbi: "Zero scuse, siamo l’Inter, dobbiamo vincere". La prova del brasiliano, impreziosita da un assist decisivo, testimonia la volontà e la determinazione dei nerazzurri di conquistare il titolo. Con questa carica e spirito di squadra, l’Inter si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua storia, affrontando con convinzione le sfide che verranno.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel corso del postpartita di Monterrey-Inter, Carlos Augusto ha commentato l'esordio al Mondiale per Club dei nerazzurri. Il brasiliano è stato autore di una buona prestazione mettendo a segno anche un assist per il gol di Lautaro Martinez.

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

