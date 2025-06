Inter altra delusione per i tifosi | tifosi traditi dal loro idolo

Dopo le prime delusioni, i tifosi dell'Inter si trovano a vivere un momento di grande incertezza. La squadra di Cristian Chivu, al suo debutto al Mondiale per Club, ha ottenuto solo un pareggio contro il Monterrey, lasciando spazio a preoccupazioni e speranze di rinascita. Ora più che mai, l'auspicio è che il mercato possa portare rinforzi decisivi per risollevare le sorti dei nerazzurri e riportare il sorriso ai supporter.

